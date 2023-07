Maximiliano Falcón destaca su presente en Colo Colo: “He madurado mucho, estoy orgulloso de mí mismo”

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, lamentó el estar suspendido de cara al encuentro de este sábado, donde recibirán a O’Higgins por el Campeonato Nacional 2023 antes de viajar a Belo Horizonte para cerrar la llave por Copa Sudamericana ante América Mineiro.

“El equipo está bien, al que le toque jugar lo hará bien. Este triunfo sirvió para subir el ánimo del equipo. Tenemos que ir allá, no será fácil, pero daremos lo mejor allá para clasificar. Ahora lo importante es el sábado, si ganamos podemos seguir restando puntos”, explicó el “Peluca”, quien apuntó que el foco mayor debe estar a nivel local.

“Viajamos al día siguiente, los días están bastantee apretados y la carga se siente. Estamos al debe nosotros mismos en la copa y queremos clasificar. Si podemos hacer lo mismo que el otro día allá en Brasil podemos clasificar, pero el objetivo principal siempre es el torneo, ganarlo siempre es bueno y Colo Colo te obliga a estar primero”, comentó Maximiliano Falcón, sin olvidar la goleada recibida en la primera rueda en Rancagua, por lo que ve cierta “revancha” en Pedreros.

“Tenemos que estar peleando arriba, no tuvimos un inicio tan bueno, pero la idea de juego se ha plasmado mucho mejor. El partido del sábado es importante, para sacar puntos de local. Los tres puntos con O’Higgins serán importantes, más por lo que pasó en la primera rueda”, aseguró el charrúa.

Maximiliano Falcón y su futuro en Colo Colo

Desde hace algunos meses se ha ido planteando la opción de una eventual salida del central, ante el interés de clubes del exterior, algo en lo que el jugador de 26 años no busca enfocarse.

“He visto comentarios, pero mi representante no me dice mucho. No soy una persona que le ande preguntando, se te va el foco. Uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico, pero tengo que enfocarme en el club. He jugado buenos partidos, había bajado un poco el nivel. Eso ya es aparte. Quiero concentrarme en Colo Colo, no quiero distraerme y nos necesitamos todos en el equipo”, aseguró, remarcando su interés en renovar su contrato en el Cacique.

“Está en los últimos detalles, no he firmado nada, pero va bien encaminado. No va a haber mayores inconvenientes, quiero seguir el vínculo con el club que me ha abierto las puertas. Sería hasta 2025, 2026“, dijo, junto con valorar cómo ha ido progresando esta temporada tras algunos fallos claves en el primer semestre.

“He aprendido mucho desde que llegué, he madurado mucho, emocionalmente sobre todo. Con el psicólogo del club me ha ayudado a controlar esas cosas, estoy orgulloso de mí mismo por esas cosas. Controlar un carácter fuerte como el que tengo es complicado. He adquirido bastante jerarquía. Ya cumplí 100 partidos en el club, los hubiera cumplido antes, pero me han suspendido varias veces”, concluyó entre risas en el estadio Monumental.