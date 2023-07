“Bolillo” Gómez genera fuerte repudio por inapropiado “chiste” sobre un cura y una monja en Colombia

Hernán “Bolillo” Gómez, reconocido entrenador colombiano, quedó en el ojo del huracán tras hacer un inapropiado “chiste” este lunes durante su presentación como nuevo DT de Junior de Barranquilla.

En plena conferencia de prensa donde estaban presenten los jugadores, dirigentes del club y medios de comunicación, el experimentado técnico quiso hablar de la perseverancia que deben tener sus dirigidos, sin embargo, utilizó un desafortunado ejemplo.

“Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura empezó a mandar su mano en la pierna a la monja. La monja le quitaba la mano de su pierna y el cura volvía a ponerle la mano. Cuando llegaron a su sitio, el cura le dijo la monja ‘versículo 32 de la biblia: perseverancia’. No dejemos de perseverar”, señaló el estratega de 67 años.

En el momento, esta broma de Hernán “Bolillo” Gómez generó risas entre los presentes, sin embargo, en redes sociales su discurso se hizo viral y hubo varias personas que repudiaron sus palabras, calificándolo de “machista”, “misógino” y de burlarse del “acoso”.

Perseverar en acosar a una mujer no es ningún ejemplo de NADA. Este tipo de discurso es misógino y no debería permitirse en ningún escenario. Es indignante que tras haberle pegado a una mujer, el bolillo no haya aprendido a respetar a las mujeres todavía.

