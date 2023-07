Alexis Sánchez aún no define su futuro. El delantero chileno quedó como agente libre tras finalizar su contrato con el Olympique de Marsella y, en medio de las dudas sobre su renovación, el jugador nacional apareció en la órbita del Gremio de Brasil.

Según la información entregada por medio brasileños y replicadas en Francia, el “Niño Maravilla” asoma como posible fichaje del elenco de Porto Alegre ante una posible partida del uruguayo Luis Suárez, debido a las dolencias físicas que arrastra hace algunos meses.

El delantero charrúa ha presentado constantes molestias en una de sus rodillas e incluso se ha especulado con su posible retiro del fútbol profesional a los 36 años. De hecho, ni siquiera sumó minutos en el último duelo ante Bahía por la Copa de Brasil.

“Suárez es un jugador importante, pero no lo puedo poner cuando me dice que está dolorido. Si quiere jugar y se siente bien, juega. Todo depende de sus dolores y de su voluntad de querer soportar o no esos dolores en la rodilla”, declaró el DT de Gremio, Renato Portaluppi, tras el compromiso.

Sumado a ello, el nombre del ex Liverpool ha sido vinculado con el Inter Miami, que buscaría dar otro golpe al mercado con la intención de sacarlo del elenco brasileño y llevarlo a la MLS para reencontrarse con su gran amigo, Lionel Messi.

En ese escenario, la dirigencia de Gremio estaría en alerta ante la eventual salida de Luis Suárez y habría apuntado al fichaje de Alexis Sánchez como reemplazante, algo que el delantero chileno podría evaluar sin inconvenientes en su calidad de agente libre.