Bayern Munich insiste por Harry Kane y presenta millonaria segunda oferta por su traspaso

Quien es una de las grandes atracciones del mercado de fichajes en Europa es Harry Kane, subgoleador de la temporada 2022-2023 con el Tottenham y quien apunta a ser el máximo artillero en la historia de la Premier League.

Ya hace unas semanas, el poderoso Bayern Munich presentó una oferta de 70 millones de euros para que deje el Tottenham, club al cual el delantero británico apunta a dejar considerando que no disputará la próxima edición de la Champions League.

Aquella propuesta de los germanos fue rechazada por el club inglés, pero eso no significa que desde Alemania estén dispuestos a rendirse. Según el periodista de Sky Sports Alemania, Florian Plettenberg, el vigente campeón de la Bundesliga subió la puntería por Harry Kane.

En información ratificada por otro especialista, Fabrizio Romano, Bayern Munich habría desarrollado una segunda propuesta, la que bordearía los 80 millones de euros, cuestión que deberá zanjar el Tottenham en los próximos días.

Bayern have submitted their second bid for Harry Kane — confirmed. 🚨🔴

Proposal worth €80m plus add-ons, as @Plettigoal reported.

Tottenham already rejected €70m plus add-ons last week — and initial feeling after second bid is similar from Spurs, waiting on official answer. pic.twitter.com/GRJRXF2N3G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023