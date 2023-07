Ajax anuncia que Edwin van der Sar sigue en estado “preocupante” tras sufrir un derrame cerebral

Edwin van der Sar, ex arquero neerlandés y leyenda del fútbol europeo, atraviesa por un complejo estado de salud luego de sufrir un derrame cerebral este viernes, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Croacia.

El histórico golero del Manchester United debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Split.

Este sábado hubo un nuevo reporte sobre su estado de salud. La información fue proporcionada por el Ajax, club donde Edwin van der Sar debutó en el profesionalismo y últimamente desempeñaba el rol de director deportivo.

Mediante un anuncio en sus redes sociales, el elenco neerlandés indicó que el ex portero de 52 años “permanecerá en cuidados intensivos por el momento. Su condición es estable, pero sigue siendo preocupante”.

“Ajax comparte esta información en nombre de Annemarie van der Sar, la esposa de Edwin. La familia Van der Sar, junto con Ajax, está agradecida y profundamente conmovida por los numerosos mensajes de apoyo”, agregó el conjunto de los Países Bajos.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.

The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6

