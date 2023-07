Javier Altamirano y las opciones de llegar a uno de los grandes del fútbol chileno: “Tengo contrato en Huachipato, es en lo único que pienso”

El volante de Huachipato, Javier Altamirano, analizó su presente de cara al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 con el elenco que es líder de Primera División.

“Sé que me falta mejorar. Sí soy un jugador dinámico, pero quiero ser más completo. Me falta mucho por crecer como jugador y persona“, aseguró en diálogo con D Sports, ya enfocado en el choque del sábado ante la U de Chile.

“Será un partido intenso y divertido para la gente. Nosotros tenemos nuestra idea de juego clara. Vamos partido tras partido queriendo ganar”, remarcó Javier Altamirano, que por su buen nivel ha sido rumor del mercado de fichajes invernal, siendo ligado a los clubes grandes del país, cosa que él, por el momento, descarta.

“Tengo contrato en Huachipato, es en lo único que pienso, no veo más allá. Le digo a mi familia y cercanos que no vean tanto las redes sociales por los rumores, prefiero centrarme en el día a día y enfocarme en el presente”, explicó el mediocampista de 23 años, que pese a todo no le cerró la puerta a ninguno en el futuro.

“Respondí que quería ir a Universidad Católica siendo un niño. Es un gran equipo al igual que Colo Colo y la U de Chile”, recalcó Javier Altamirano.

TÚ TENÍ QUE SER DE HUACHIPATO⚽️ 🇨🇱 Javier Altamirano confirmó en #DFSHAChile que su futuro se mantiene en @Huachipato También comentó cómo ha vivido esta época de fichajes con sus cercanos 🎙️"Le digo a mi familia que no vean tanto las redes sociales por el tema de los rumores" pic.twitter.com/zapDnnpyGY — DSportsCL (@DSportsCL) July 7, 2023

Javier Altamirano y La Roja

El volante tuvo la opción de debutar por la selección chilena ante Cuba el mes pasado, cuestión que valoró positivamente. “Quedé conforme fue una linda experiencia. Estoy convencido de que puedo ser opción y competir por el puesto“, comentó, junto con plantear su posición ante el conflicto abierto entre el cuerpo técnico del “Equipo de Todos” y Huachipato por la lesión la que regresó al club.

“Quien fue el único perjudicado fui yo, pero no por los comentarios sino que porque yo fui el que me lesioné. Llegué con una úlcera al club, nada más. Tenía un hematoma, un pisotón que es normal en un jugador, pero nunca pensé que iba a tener la gravedad de lo que pasó”, concluyó.