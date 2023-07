Carlos Chandía a 20 años de la agresión de Iván Zamorano: "Me trató de 'huaso conch...'"

Domingo 6 de julio del 2003 y Cobreloa con Colo Colo tienen una cita con la historia. “Loínos” y el “popular” definían al campeón del Apertura del ese año, encuentro que fue arbitrado por Carlos Chandía.

En la ida habían empatado sin goles en el estadio Monumental y ahora era el Municipal de Calama (hoy Zorros del Desierto) el que recibía el encuentro buscando al campeón del torneo. El “cacique” iba con Iván Zamorano como estandarte en la ofensiva.

“Bam Bam” buscaba cumplir el sueño de su vida: ser campeón con el equipo de sus amores. El problema fue que Luis Fuentes (28′), José Luis Díaz (67′) y Patricio Galaz (72′ y 87′) amagaron dicha opción. Tras el primer gol del “Pato”, el descontrol se tomó los ánimos del plantel albo.

“Iván (Zamorano) se salió de madre. Me trató de ‘huaso conchetumadre’. ‘Sin el parche de la FIFA no valís nada’, recuerdo que me dijo. Yo le dije que era huaso a mucha honra. Me tiró una patada al tendón de Aquiles, que casi se me había cortado. Me tiró a pisar. Esa lesión me había tenido complicado. Y dos combos cortitos. Uno por la espalda y uno al estómago”, recordó el hoy alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, a El Deportivo.

Los reclamos se multiplicaron y vieron la tarjeta roja Miguel Riffo, Marco Villaseca e Iván Zamorano, quien se salió de sus casillas y agredió al juez de partidos: dos combos y un pisotón que acabaron con su carrera futbolística.

“Eso le pasó por empujar a Villaseca contra Rodrigo González, mi asistente. Por eso se fue Zamorano. Se habían ido Villaseca y Riffo, por pegarle dos cachetadas a González. ‘Dos veces offisde, conchetumadre’, le había dicho Riffo. Se fueron los tres. (Marcelo) Espina trataba de calmar los ánimos. El partido terminó 4-0. Un par de goles se comió ‘el Etiqueta Negra’, como le decía a Johnny Walker. Se reía cuando se lo decía”, comentó Carlos Chandía.

Carlos Chandía y los camarines

El ex juez nacional continuó su relato asegurando que “Jaime Pizarro (DT de Colo Colo en ese partido, hoy ministro del Deporte) fue siempre un caballero y fue a disculparse al camarín. Le acepté las excusas. También le hablé de Zamorano. ‘No me quiero encontrar con ese weón. Si lo pillo, le saco la reconchesumadre. Así, tal cual. Ahí va a ver lo huaso que soy. Carabineros nos tenía un pasillo. Los jugadores estaban arriba del bus”.

“Hubo un error desde el principio: nos mandaron en el mismo vuelo. Ahí empezó todo. Enrique Aguayo, el sicólogo de Colo Colo, cuando llegamos a la cinta para dejar el equipaje, me dice que los jugadores estaban muy contentos porque los iba a dirigir yo y que Iván me tenía la camiseta de regalo”. ‘Dígale al weón que tiene fuerza, que empuje el avión’, le contesté”, contó Chandía.

Insistió en que “se le terminó la carrera. Y que agradezca que no lo denuncié a la FIFA, porque ahí le habría salido más salado. Al final, le dieron 11 fechas”.

Cerró asegurando que hicieron las pases: “me acuerdo de que nos encontramos para la despedida de Fernando Cornejo, en Calama. Ahí nos arreglamos. Se había disculpado. El tema pasó al olvido, salvo cuando me lo recuerdan, como ahora. No es que me recuerde siempre de lo que pasó. Coincidimos en el hotel Diego de Almagro de Calama. Fue ameno. Tengo una foto con Elías Figueroa y Mario Soto, riéndonos”, dijo.

El partido que protagonizó Carlos Chandía