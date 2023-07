El estratega de 61 años partió del elenco de Río de Janeiro el pasado 30 de junio y puso fin a un periodo de cinco meses en tierras brasileñas, donde registró un total de 42 victorias en 80 partidos, cosechó 15 empates y sufrió 23 derrotas.

Además, logró gritar campeón de la Copa Río 2023 y actualmente lideraba el Brasileirao con 30 puntos, a siete de ventaja sobre su inmediato escolta Gremio, además de haber conseguido la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

De esa forma, Luis Castro tendrá su segundo experiencia como DT en un país árabe, ya que dirigió a Al-Duhail SC de Qatar entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

El portugués ya se encuentra a cargo del Al Nassr y dirigirá a su compatriota Cristiano Ronaldo en el elenco saudí, que confirmó recientemente la incorporación del centrocampista croata Marcelo Brozovic procedente del Inter de Milán.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛

Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023