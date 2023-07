“Fue un tiempo corto, pero intenso”: Camila Sáez le dice adiós al Deportivo Alavés y asumirá nuevo desafío

Tras casi un año en el club, Camila Sáez le dijo adiós al Deportivo Alavés. La seleccionada chilena, quien este fin de semana jugó el amistoso de Chile ante Brasil, se pronunció en sus redes sociales para despedirse del elenco español, con el cual sufrió el descenso a la segunda división en la última temporada.

“Gracias por todo, fue un tiempo corto, pero intenso y con un final que no queríamos. Desde el día 1 me hicieron parte de la familia albiazul y me trataron con un cariño excepcional”, señaló la zaguera nacional.

“Darle las gracias a la afición por estar cada fin de semana apoyándonos en Ibaia, sé que volverán donde se merecen estar. El glorioso nunca se rinde. Hasta pronto”, completó la mundialista con La Roja Femenina.

Luego de cerrar su etapa en el Deportivo Alavés, Camila Sáez ahora apunta a seguir con su carrera en el fútbol español, a la espera de que se concrete su fichaje en algún otro club de la primera división.

La ex Colo Colo actúa en España desde el 2018, periodo en el cual ha defendido los colores del CD Tacón, Rayo Vallecano y Deportivo Alavés.