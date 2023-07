Escándalo en Argentina: plantel de Gimnasia sufre con gas pimienta en el camarín en su visita a Newell’s

Partido con escándalo en el fútbol argentino. El plantel de Gimnasia y Esgrima sufrió la presencia de gas pimienta en el camarín durante su visita a Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa, durante la noche de este lunes.

Los jugadores del equipo visitante denunciaron que el compuesto químico entró por las ventanas del vestuario. Aquello sucedió en el entretiempo, por ende, los afectados informaron la situación al árbitro cuando regresaron a la cancha.

El juez del encuentro, Darío Herrera, dio el aviso al cuadro local y luego conversó con los futbolistas de Gimnasia y Esgrima para saber si estaban en condiciones de jugar el segundo tiempo. El elenco visitante entregó una respuesta positiva, por lo cual, continuaron con el duelo.

“Seguimos tosiendo”

El partido entre Newell’s y Gimnasia terminó con un empate 2-2. Tras el compromiso, el DT de los visitantes, Sebastián Romero, lamentó lo que sufrió junto a sus jugadores y reconoció que se sintieron afectados.

“Hasta el momento no se ha ido el efecto porque seguimos tosiendo. Es una pena, porque el entretiempo es el momento para descansar, para estar tranquilos y fueron 15 minutos donde tuvimos poca charla porque uno tosía, el otro se tapaba, tratábamos de estar bien. Esperemos que no pase más esto porque no es bueno para nadie”, señaló Romero en rueda de prensa.

¿Por qué hubo gas pimienta en el camarín de Gimnasia?

Cristian Tarragona, delantero de Gimnasia y Esgrima, también habló luego del partido y explicó que el episodio surgió a raíz de unos incidentes con los hinchas en las inmediaciones del estadio. “Creo que afuera hubo problemas y entró un poco de gas pimienta por la rejilla. Pero estamos todos bien, nada grave”, concluyó.