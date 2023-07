“Yo me ofrezco”: Igor Lichnovsky pide pelear contra el Pastor Soto en una Velada del Año chilena

El futbolista nacional Igor Lichnovsky encendió las redes sociales al proponer una pelea de boxeo en donde él se enfrente contra el polémico pastor evangélico Javier Soto.

Todo nació a raíz de una consulta del youtuber chileno, Dylantero, quien puso sobre la mesa la idea de organizar en Chile una jornada de luchas similar a La Velada del Año, el mega evento que hace poco se robó todas las miradas en España.

La Velada del Año 3, organizada por el popular streamer español, Ibai Llanos, repletó el estadio Wanda Metropolitano de Madrid este fin de semana con memorables combates entre famosos del mundo del streaming, donde hubo dos chilenos que se subieron al ring: Shelao y Germán Garmendia.

En este contexto, Dylantero se pronunció en sus redes sociales y escribió lo siguiente: “Y bueno. ¿Acá a quién les gustaría ver en un ring en Chile? Porque se podría armar…”.

Al respecto, apareció el inesperado comentario de Igor Lichnovsky. “Yo me ofrezco v/s el pastor Soto”, indicó el ex Universidad de Chile, generando una ola de reacciones.