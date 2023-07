Reajustan horarios de tres partidos por la fecha 17 de la Primera B

A sólo días de la reanudación de la Primera B, con la disputa de la fecha 17, la primera de la segunda vuelta del campeonato de ascenso, hubo modificaciones en los horarios.

Específicamente se trata de los encuentros agendados para el sábado 8 de julio. Por ajustes de programación, la ANFP justificó los cambios que harán que se disputen tres duelos en simultáneo aquella jornada.

Así las cosas, Deportes Puerto Montt-Universidad de Concepción, Unión San Felipe-Barnechea y Santiago Wanderers-Deportes La Serena se disputarán a contar de las 15:00 horas y sólo aquel último juego entre caturros y papayeros tendrá transmisión de TNT Sports.

La fecha 17 de la Primera B comenzará el viernes 7, con el clásico del norte entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, a sólo semanas del choque que terminó con los “Bravos del Norte” eliminando a los “Dragones Celestes” de la Copa Chile en el Tierra de Campeones y con serias agresiones a los hinchas del elenco de la región de Arica y Parinacota.

En tanto, hay novedades en torno a la jornada del domingo 9 de julio, con Deportes Antofagasta regresando al Regional Calvo y Bascuñán para ejercer su localía, ante Cobreloa. Permanece en duda, eso sí, dónde Santiago Morning recibirá a San Luis de Quillota.

La programación de la fecha 17 de la Primera B

Viernes 7 de julio

20:30 horas | Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica | Tierra de Campeones

Sábado 8 de julio

15:00 horas | Deportes Puerto Montt vs. Universidad de Concepción | Chinquihue

15:00 horas | Unión San Felipe vs. AC Barnechea | Municipal de San Felipe

15:00 horas | Santiago Wanderers vs. Deportes La Serena | Elías Figueroa

Domingo 9 de julio

12:30 horas | Deportes Antofagasta vs. Cobreloa | Regional Calvo y Bascuñán

12:30 horas | Deportes Recoleta vs. Deportes Temuco | Municipal de Recoleta

15:00 horas | Santiago Morning vs. San Luis de Quillota | Por confirmar

15:00 horas | Rangers vs. Deportes Santa Cruz | Fiscal de Talca