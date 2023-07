Gustavo Quinteros fija la prioridad del mercado de pases en Colo Colo: “Deberíamos incorporar un jugador para fortalecer la delantera”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el encuentro del martes ante Unión La Calera por Copa Chile, instancia en la que confía en contar con su hasta ahora único refuerzo, Óscar Opazo.

“Entrenó con el equipo, pero todavía no está habilitado. Esperamos que llegue el CTI entre hoy y mañana para que pueda jugar el partido. Pudimos reemplazar a Opazo con Opazo, vamos a tener más variantes por ahí“, remarcó el DT argentino, que planteó qué es lo que espera respecto a la refacción del plantel.

“La idea es que Pablo Parra entre por el “Kiwi” Rojas. Mi idea era incorporar un delantero más, pero la decisión la tomará la directiva. Estoy consciente que este primer semestre no alcanzó y deberíamos incorporar un jugador para fortalecer la delantera, donde tuvimos muchas ocasiones para anotar y no pudimos. Si no traen a nadie, seguiremos adelante, trabajando con los que tenemos”, recalcó Gustavo Quinteros, poniendo el foco en la parte ofensiva como la gran deuda.

“Un equipo llega a su mejor nivel de la fecha 10 a la 15. Hemos jugado muy bien partidos de Copa Libertadores. El equipo genera, pero necesita más porcentaje de gol en las ocasiones creadas. Hemos mejorado bastante en lo defensivo”, sostuvo el entrenador de Colo Colo, quien no quiso ser tajante respecto a la opción de reincorporar a Emiliano Amor al plantel.

“Está entrenando bien tratando de llegar a su mejor nivel aún, pero la inscripción supongo que estará de acuerdo a su rendimiento y posibilidades de jugar“, argumentó, junto con no profundizar del todo cómo proyecta la llave de Copa Sudamericana ante América Mineiro.

“Sé que juegan tres jugadores conocidos, incluyendo a Martín Benítez, que en algún minuto lo quisimos traer. Antes tenemos un partido muy importante con La Calera como para analizar mejor a los rivales”, concluyó.