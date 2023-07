“Ha llegado el momento”: Cesc Fàbregas anuncia su retiro del fútbol y el inicio de su carrera como DT

Cesc Fàbregas, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, anunció este sábado su retiro del fútbol profesional a sus 36 años de edad, luego de haber defendido en la última temporada al Como de la Serie B de Italia.

El otrora volante comunicó la decisión en redes sociales, y acompañado de un emotivo video, manifestó que: “Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas. No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como”.

“He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar (…) Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón”, agregó en su mensaje.

En esa línea, el español añadió que “he vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”.

De todas formas, Cesc Fàbregas contó que iniciará su carrera como director técnico. “Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo”, cerró.