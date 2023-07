Claudio Bravo evitó el conflicto con Eduardo Berizzo: “Si me necesitan, voy a estar”

De vacaciones en nuestro país, Claudio Bravo evitó conflictos con Eduardo Berizzo. El bicampeón de América, portero y capitán de la Selección Chilena, abordó las palabras del entrenador de La Roja, quien adelantó lo podría dejar fuera de las próximas convocatorias.

“Se comunicó con nosotros y nos manifestó su deseo de descansar. Como conductor, uno prioriza el trato de los futbolistas, más allá de lo deportivo. Acá viene quien merece ser convocado y las relaciones entre nosotros se basan en un trato justo para todos. Uno debe ser sincero en la administración de esa justicia“, comentaba hace unos días Berizzo.

Aquellas palabras encontraron la respuesta del portero del Real Betis: “eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible, cuando consigues eso, las puertas siempre están abiertas”, dijo en conversación con TNT Sports.

“Me considero una persona tranquila en ese sentido, estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la selección. Lo que sí es que ahora lo dejé claro es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años y quieras o no, eso también se nota”, complementó.

Claudio Bravo insistió en que “llevo jugando afuera 18 temporadas continuas, no es menor tampoco y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan, voy a estar“, cerró.