Roberto Cereceda y el crudo análisis del nivel del fútbol chileno: “Estamos a años luz de competencias como Argentina y Brasil”

En el regreso de Audax Italiano a nuestro país tras sufrir el empate a última hora con Newell’s de Argentina, pero que les permitió igualmente seguir compitiendo en Copa Sudamericana, el lateral Roberto Cereceda conversó al respecto con Los Tenores.

“Es muy emocionante, muy lindo. Hemos tenido un alza muy importante, sobre todo en la copa. Ir a un estadio como el de Newell’s y jugar como lo hicimos es importante. Vamos a tener que realizar un rendimiento muy parecido si queremos seguir en carrera”, apuntó el autor del tanto itálico en el estadio Marcelo Bielsa, quien además no se complicó con el hecho de jugar en los playoffs del torneo continental con otro chileno, Ñublense.

“Es parte del juego. Hay que ver lo positivo, no vamos a tener que viajar. Fue un viaje agotador desde Argentina. Además es favorable conocer al rival, aunque ellos también nos conocen“, aseguró Roberto Cereceda, que además hizo un crudo análisis ante los problemas que ha tenido el fútbol chileno para competir en el extranjero.

“Nos encantaría ver equipos chilenos que avancen, pero la realidad es totalmente diferente. Estamos a años luz de competencias como Argentina y Brasil. Siempre nos preguntamos por la diferencia. Imaginate que ya no tenemos estadios para jugar y tendríamos que hacerlo en Concepción, eso ya muestra una diferencia. Eso habla de una realidad, estamos recién en un crecimiento donde de acá a muchos años podremos pelear cosas importante”, remarcó el “Eléctrico”, evidenciando que su club podría no ejercer la localía ante Ñublense en Santiago al no disponer de un recinto de al menos 20.000 personas habilitado por Conmebol en Santiago (el arriendo del Monumental es muy caro para el elenco itálico).

Además, entregó un mensaje ante los rumores que, por ejemplo, tienen a Matías Sepúlveda instalado como posible refuerzo de la U. “Lo ideal es que se quedaran todos hasta final de año, tenemos jugadores que han tenido un rendimiento extraordinario. Que les llegue la oportunidad ahora y si el premio es partir, bienvenido sea, pero, si fuera por mí, que se queden para seguir peleando cosas. Si siguen de acá a fin de año con este nivel, no van a tener 1 o 2 ofertas, sino 4 o 6 ofertas”, concluyó Roberto Cereceda, que al cierre del diálogo con Los Tenores apuntó a que los auditores puedan apoyar a la ONG Vamos, en Rancagua, que desarrolla actividades para ir en ayuda de los damnificados por el aluvión en Rengo.