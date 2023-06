Nicolás Guerra valora su anotación tras el triunfo de la U en el Clásico Universitario: “Fue un premio al esfuerzo”

Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, fue una de las grandes figuras en la victoria por 3-0 ante Universidad Católica por el postergado Clásico Universitario, donde logró anotar un gol y entregó una asistencia.

Luego del encuentro disputado en el Estadio Santa Laura, el atacante de los azules analizó el triunfo. “Fue un partido muy duro. Ellos juegan muy bien con el balón y hoy se vio lo que somos como equipo. Hicimos un gran partido, supimos manejar los momentos del partido y gracias a dios nos quedamos con el triunfo”, comentó en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, valoró su rendimiento individual tras las críticas que recibió por el penal que falló ante O’Higgins en Copa Chile. “Fue un premio al esfuerzo. Desde que llegué me he sacado la cresta entrenando y en todo sentido. Esto es gracias a mis compañeros, mi familia principalmente y al equipo de trabajo que tengo detrás. Espero seguir mejorando día a día”, aseguró.

“Para estar acá hay que jugar y hay que ponerle, así que día a día voy a seguir corriendo y tratando de ayudar al equipo para salir adelante porque somos unos guerreros”, complementó.

Finalmente, Nicolás Guerra agradeció las muestras de apoyo de Mauricio Pellegrino y el entorno de la U. “El profe y mucha gente que no está en el club, jugadores importantes, me dieron el apoyo y hartos consejos. Esto es así y no cambia nada, a seguir trabajando de la misma manera y más enfocado que nunca”, cerró.