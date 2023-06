Luego de estar un semestre en la cantera cruzada, el estadounidense Ousman Touray firmó su primer contrato con la UC

Universidad Católica sumó un nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada 2023.

Se trata del estadounidense Ousman Touray, que estuvo todo el semestre pasado en la cantera del elenco precordillerano.

Por medio de las redes sociales, el elenco cruzado realizó el anuncio de su nueva contratación.

“Tras este primer semestre con la #CanteraCruzada, Ousman Touray firmó su primer contrato con #LosCruzados“, comenzaron diciendo desde el club.

En esa línea, añadieron: “¡A seguir trabajando para ir por los objetivos que siempre persigue esta camiseta!”

Su particular arribo a la UC

La llegada de Touray a Chile se produjo gracias a la aplicación desarrollada por B-Talent Star, vinculada al ex defensor Benjamín Ruiz, quien actuó en Audax Italiano, Colo Colo y La Serena, entre otros clubes del fútbo nacional. Fue precisamente a él quien aludió el ariete al momento de su arribo.

”Un scout (Benjamín Ruiz) me trajo. Vio mis videos y me dijo que viniera a probar suerte. Las primeras semanas fueron difíciles, porque no hablo el idioma, pero me acostumbro día a día y todos me han tratado como familia”, explicó el jugador.