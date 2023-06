Óscar Opazo es presentado en su regreso a Colo Colo: “Llego con la misma ilusión con la que llegué el 2017”

Óscar Opazo fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Colo Colo. Luego de su breve paso por Racing, el lateral volvió a estampar su firma en el “Cacique” y entregó sus primeras palabras en su regreso al Estadio Monumental.

“Llego con la misma ilusión con la que llegué el 2017 acá, de ganarme un puesto y ganar cosas importantes como así lo requiere este club. Me siento en casa, siempre lo dije, y que mejor que volver”, comentó el “Torta” en rueda de prensa.

El jugador de 32 años también señaló que “la presión en este club es constante. Si uno no siente eso en este club, no podría jugar. Desde mi partida hubieron compañeros que lo hicieron bien y en otras oportunidades no, pero vengo con la ilusión de pelear el puesto con ellos. No porque vine nuevamente quiere decir que tengo el puesto asegurado”.

Además, aseguró que se encuentra en un buen estado físico. “Me siento muy bien. Entrené hasta el último día en Racing y estoy a disposición del cuerpo técnico para cuando ellos estimen conveniente y poder jugar”, explicó.

Por otra parte, se refirió al objetivo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores. “Es una ilusión que tenemos todos. El año pasado estuvimos a punto y hoy está a favor que se puede jugar con público, así que creo que ese partido será fudamental para afrontar lo que viene. Será un envión anímico si se logra avanzar a la siguente fase”, indicó.

Finalmente, Óscar Opazo explicó la razones que motivaron su regreso a Colo Colo. “Me motivó mucho el querer jugar. Volver a sentir eso de sentirte importante y estar todos los fines de semana disputando los 90 minutos. No lo pude encontrar como quería y si me quedaba no iba a estar feliz conmigo”, explicó.

“No fue la mejor experiencia afuera. Me hubiera gustado que hubiese sido diferente, pero ya está. Fue una linda experiencia, corta, pero aprendí mucho y tuve muy buenos compañeros. Me faltó jugar más y esa fue una de las razones que me motivaron a volver”, cerró.