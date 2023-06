Figura de Japón explica por qué botó camiseta de Perú que intercambió con un rival: “No era mi intención”

Takefusa Kubo, una de las máximas estrellas de la selección de Japón, protagonizó un polémico momento luego de jugar un amistoso contra Perú el pasado martes, partido en donde el combinado asiático goleó 4-1 al conjunto sudamericano.

Tras el pitazo final, el volante japonés intercambió su camiseta con el defensa peruano Alexander Callens. Pero 30 segundos después, el nipón caminó hacia la salida de la cancha y tiró al piso la prenda que le regaló su rival.

El video fue viralizado en redes sociales y desde el país vecino hubo una fuerte molestia por la actitud que tuvo el volante de la Real Sociedad, quien debió pronunciarse en redes sociales para explicar por qué botó la camiseta del seleccionado peruano.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó el detalle”, escribió el ex Real Madrid.

El polémico gesto de Kubo con la camiseta de Perú