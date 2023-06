“Esperaba que eso prosperara”: Gabriel Castellón aborda su fallida llegada a la U y reconoce madurez para dar el salto

Gabriel Castellón, arquero titular de Huachipato, reconoció tener la madurez necesaria para dar un salto en su carrera en el caso de que los clubes más importantes de Santiago quisieran contar con sus servicios.

“He madurado mucho. Me ha tocado madurar a base de pelear en partes difíciles de la tabla de posiciones, pero también gracias a la experiencia con los compañeros que he tenido, quienes me han aconsejado. Eso se ve reflejado en poder estar más maduro”, afirmó el portero nacional en diálogo con DSports.

Respecto a su futuro, el formado en Santiago Wanderers aseguró que “si se da la oportunidad de poder estar en un mejor equipo, bienvenido sea. Y si no, tratar de seguir haciéndolo bien en Huachipato”.

“Estuve muy cerca de fichar en la U”

En la misma línea, abordó su fallida llegada a U. de Chile en uno de los últimos mercados de fichajes. “Es verdad que estuve en carpeta o muy cerca de fichar en la U. Esperaba que eso prosperara, pero finalmente las cosas no se dieron”, lamentó el guardameta de 29 años.

Por último, Gabriel Castellón mostró deseos por volver a ser considerado en La Roja. “Obviamente la ilusión siempre está de poder ir a la selección chilena. He tenido seis meses muy buenos, personalmente y grupalmente lo hemos hecho bien, se ve reflejado en que tres compañeros de Huachipato fueron nominados”, señaló.

“Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien y el grupo tiene que mantener este nivel, eso nos puede seguir ilusionando con estar en la selección”, concluyó el portero de los “Acereros”.