Jack Grealish, mediocampista del Manchester City, se convirtió en el gran protagonista de las celebraciones de los ‘Citizens’ tras ganar Champions League, Premier y FA Cup, luego de ser captado en alocados festejos con alcohol incluido.

Tras varios días de fiesta, el volante tuvo que incorporarse a la selección de Inglaterra para enfrentar los duelos las Clasificatorias a la Eurocopa 2024 y, en diálogo con el medio talkSPORT, respondió a las críticas que despertó su actuar.

“El fin de semana pasado fue el mejor de mi vida. Todavía estoy intentando asimilarlo. Estuve en un nivel tan alto la última semana. ¿Por qué no celebrarlo así? Todo el mundo estaba conmigo”, declaró.

“No estaba solo, saliendo con mis amigos. Estaba con todo el equipo. Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes. Pasé el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Champions League y estaba muy emocionado”, complementó.

En esa línea, Jack Grealish detalló su arribo a la selección de Inglaterra tras los festejos. “El entrenador (Gareth Southgate) no me lo dijo, pero yo sabía que no jugaría el viernes. Me siento bien. Entrené el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo y me sentí bien”, explicó.

Finalmente, respondió a sus detractores. “No me molestan. Había hecho algo que se hace una vez en la vida. La última vez que se hizo… No sé cuándo lo hizo el Manchester United, pero hace siglos que no se hace. Hoy he jugado y me he sentido bien”, cerró.