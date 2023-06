Felipe Seymour pone fin a su carrera profesional: “Hubo muchos momentos difíciles, pero siempre di mi 100%”

Este martes, el volante nacional Felipe Seymour aprovechó las redes sociales de la U de Chile para comunicar oficialmente el término de su carrera en el fútbol profesional a sus 35 años.

“Después de un tiempo de reflexión y después de 17 años de una hermosa carrera, de la que estoy muy agradecido, pongo fin al fútbol. Es un momento en que quiero agradecer a cada uno de los hinchas y a esta institución hermosa que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño y vivir los mejores momentos en mi carrera, momentos que nunca imaginé”, comentó quien disputó más de 190 partidos con el club.

Aun cuando fue campeón nacional con la U de Chile en tres ocasiones (Apertura 2009, Apertura 2011 y Clausura 2017), Felipe Seymour no pudo despedirse en cancha. De hecho, no fue considerado por Mauricio Pellegrino desde su arribo al club y “Walala”, que regresó como capitán al club en 2022, disputó su último partido el 5 de noviembre del año pasado, en la derrota 4-3 con Cobresal.

Al margen de aquello, el volante sólo tuvo palabras de agradecimiento al club. “Hubo muchos momentos difíciles, pero siempre di mi 100% y quise lo mejor para este club. Me despido iniciando esta hermosa carrera en mi casa y terminándola en mi casa. Me retiro del fútbol, pero jamás me retiraré de la U, es un amor único. Gracias por el cariño”, concluyó quien durante su carrera jugó en Italia y Brasil, además de haber defendido en el país las camisetas de Unión Española, Unión La Calera y O’Higgins.