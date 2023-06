Daniel Morón tras victoria ante Deportivo Cali: elogia a Lezcano, descarta a Barticciotto y aclara conflicto con Joan Cruz 

Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, se pronunció este domingo luego de la victoria del “Cacique” sobre Deportivo Cali en el amistoso disputado en el Monumental.

Entre los puntos que abordó, Daniel Morón valoró el reciente triunfo, analizó la situación de Darío Lezcano, descartó a un delantero y negó conflictos con un exjugador albo.

Damián Pizarro y su reencuentro con el gol

“Damián tenía el arco cerrado, me imagino a sus 18 años lo que significa para él ser el 9 de Colo Colo y no poder hacer goles, a esa edad no es fácil llevar la presión de un equipo como este, sin embargo, el chico siguió trabajando y hoy le salieron los goles gracias a Dios, esperamos que continúe aquello”.

Estímulo para comenzar el segundo semestre

“Nos hacía falta ganar a lo Colo Colo, como estímulo, para decir que partimos el segundo semestre de una manera diferente. Me acuerdo de resultados épicos que hemos tenido y este es uno de esos. Nos hará muy bien para todo lo que viene por delante”.

Reaparición goleadora de Darío Lezcano

“El gol que hace Lezcano es de centrodelantero, un tipo que conoce su hábitat, que sabe dónde tiene que ir a buscar un balón. Antes había errado un gol que parecía más fácil hacerlo, pero después anota como un centrodelantero puro. Él es jugador nuestro por un año y medio más. Si no tiene opciones de salida, sigue siendo nuestro”.

Bruno Barticciotto no es opción en los albos

“A Bruno lo tuvimos presente en otros mercados, conversamos con su representante y el 50% de su pase es de muy alto valor. Hoy lo está haciendo bien en Palestino y en la selección chilena, eso lo pone más difícil”.

Conflicto con Joan Cruz

“El caso de Cruz es un tema en el que seguramente nos tendrán que llegar los derechos de formación del jugador. Con Joan como persona no tenemos ningún inconveniente, al contrario, es un chico maravilloso. Él tomó la decisión de irse y no renovar, pero era su derecho”.