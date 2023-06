Alexis Sánchez continúa sin técnico: Marcelo Gallardo rechaza la oferta del Olympique de Marsella

Marcelo Gallardo no será técnico del Olympique de Marsella. Según informó la prensa en Francia y Argentina, el “Muñeco” rechazó la propuesta del club francés, que lo tenía como prioridad en la búsqueda del nuevo DT tras la partida de Igor Tudor.

El ex River Plate era la primera opción para asumir la banca del elenco de Alexis Sánchez, quien aún no define su renovación a la espera del arribo su nuevo entrenador. Sin embargo, el argentino se decantó por no aceptar la oferta de la institución.

De acuerdo a lo informado por Olé, “no hubo acuerdo entre las partes, según confirmaron desde el propio equipo, y el Muñeco seguirá evaluando posibilidades para continuar su carrera”.

“Más allá de los números del contrato (se hablaba de dos años), el Muñeco quería refuerzos de jerarquía para armar un plantel competitivo en la Ligue 1 y la chance de avanzar a los grupos de la Champions”, agregaron como una de las condicionantes para rechazar la propuesta.

De esa forma, Alexis Sánchez deberá esperar la decisión que tomará el Marsella respecto a su cuerpo técnico, y si el nombre que reemplazará a Marcelo Gallardo como candidato lo seduce para finalmente renovar su vínculo en el equipo francés.