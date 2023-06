Polonia consigue su segundo triunfo en la histora frente a Alemania en duelo amistoso

Este viernes, Polonia dio la gran sorpresa y derrotó por 1-0 a Alemania en un duelo amistoso disputado en el PGE Narodowy de Varsovia, consiguendo su segundo triunfo en la historia frente a la “Die Mannschaft”.

El único tanto del seleccionado dirigido por Fernando Costa fue obra de Jakub Kiwior al minuto 31 del primer tiempo tras conectar de cabeza un tiro de esquina y con un complicado reamte batir la portería de Ter Stegen.

Los germanos tuvieron la posibilidad de igualar el marcador a los 58′ de la segunda parte, luego de que el árbitro cobrara penal por mano de Jan Bednarek, sin embargo, rectificó su decisión mediante el VAR.

De esa forma, y tal como lo hizo en 2014, Polonia logró su segunda victoria frente a Alemania, que sigue sin levantar cabeza tras la debacle en el pasado Mundial de Qatar 2022 y suma su tercer partido sin conocer el triunfo bajo el mando técnico de Hansi Flick.

El próximo desafío del elenco polaco será ante Moldavia el martes 20 de junio en la tercera jornada de las Clasificatorias a la Eurocopa 2024. El mismo día, el combinado germando se medirá frente a Colombia en otro duelo amistoso en la ciudad de Gelsenkirchen.

UNA ESPECIALIDAD DE LA CASA – Jakub Kiwior sacó el cabezazo, el pique no ayudó a Ter Stegen y el arquero de Barcelona no pudo hacer nada en el 1-0 de Polonia vs. Alemania.

📺 Mirá el amistoso por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/WG3N08wjTF

— SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2023