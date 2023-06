Emiliano Astorga, entrenador de Cobreloa, desató su molestia con el portero formado en Universidad Católica, Vicente Bernedo, quien soprendió al abandonar el plantel de los “Loínos” sin dar previo aviso al cuerpo técnico.

El futbolista de 22 años arribó a Calama a préstamo por todo el 2023. Sin embargo, no logró sumar minutos en la Primera B debido a las grandes actuaciones de Hugo Araya y habría solicitado su salida de club en busca de mayor protagonismo.

“Yo tuve una conversación con él, dos días antes del último partido con Rangers. Le dije que a él lo traje como segundo arquero y no ha tenido la oportunidad“, declaró Astorga en diálogo con Portal Naranja sobre la situación del joven golero.

“Le quise dar la chance en Copa Chile, no pudo jugar. Se enfermó. Quería irse a jugar y me manifestó eso. Le dije que fuera a hablar con los directivos. Y si ellos aceptan y traen otro arquero, lo dejaría salir. Si no, no. Esa fue la conversación”, agregó el estratega.

Sin embargo, Emiliano Astorga detalló la sorpresiva ausencia de Bernedo en Cobreloa. “De repente desapareció y no volvió a las prácticas. Se fue sin decir nada, creo que es una falta de respeto al club, sus compañeros, a mi, a los directivos y al hincha”, explicó.

“Eso no se hace. Las cosas tienen que hacerse bien. Más aún un jugador que viene de Universidad Católica y tiene muy buena formación. Es extraño que haya hecho eso. Me molestó mucho la situación y se lo manifesté a los dirigentes. Ahora ellos tienen que ver eso”, sentenció.