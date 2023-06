Cristian Palacios descarta su posible salida de la U: “Tengo contrato, hay muchas cosas que se hablan que no son ciertas”

Cristian Palacios, delantero de Universidad de Chile, habló este viernes en la previa del duelo ante O’Higgins por los cuartos de final de la Copa Chile 2023 y aprovechó de descartar los rumores sobre su posible salida de los azules.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, tratar de llegar para el partido con O’Higgins. Los amistosos sirven para corregir errores y nos sirvió mucho para mejorar y tratar de preparar bien este partido que es el importante”, comenzó explicando en conferencia.

Consultado sobre su balance del primer semestre y posible partida del club, el “Chorri” explicó que “uno trata de estar tranquilo y enfocado en la U, tratar de mejorar cada día y aportar para el equipo. Después lo que se hable afuera no tendría por qué afectarme, yo estoy enfocado en la U”.

“Tengo plena confianza en mí y sé lo que puedo dar. Hay momento donde salen las cosas y otros donde no sale ninguna, pero uno siempre trata de trabajar y estar al cien para el entrenador. Sé que este semestre hemos ido rotando y uno trata de estar de la mejor manera cuando te toque jugar”, agregó.

En esa línea, Cristian Palacios insistió en que “tengo contrato, así que estoy tranquilo. No puedo estar entrenando y pensando en que me voy a ir. Hay muchas cosas que se hablan que no son ciertas. Uno tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer en el día a día y después se verá que es lo que va a pasar, pero no puedo estar pendiente a lo que digan afuera”.

Finalmente, resaltó la importancia del duelo ante O’Higgins. “Es un partido definitorio. Sabemos que no podemos cometer errores y hay que ganar para seguir avanzando. A medida que estemos más cerca del objetivo veremos para qué estamos, pero es un lindo torneo donde si se puede lograrlo sería ideal”, cerró.