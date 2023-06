Carlos Caszely y un nuevo aniversario de su expulsión ante Alemania Federal: “Soy el único chileno en el libro Guinness por eso”

Un día como hoy, hace 49 años, La Roja debutaba en el Mundial de Alemania 1974, ante la entonces Alemania Federal, instancia en la cual Carlos Caszely pasó a la historia del balompié mundial.

Cuando la selección chilena ya caía 1-0, con un golazo de Paul Breitner, el “Rey del Metro Cuadrado” fue el primer jugador en recibir una tarjeta roja en la historia de las Copas del Mundo tras una dura infracción sobre el germano Berti Vogts.

“Cuando uno participa en un partido de fútbol están las posibilidades de ganar, empatar, perder y de recibir una tarjeta amarilla o una roja. A mí me tocó recibir la primera roja en un Mundial. Soy el único chileno que está en el libro de Guinness y fue por esa tarjeta”, aseguró Carlos Caszely en diálogo con La Tercera al recordar aquel peculiar hito en su carrera, así como repasó la particular situación que vivió con el volante al que golpeó décadas más tarde.

“Hablé con Berti Vogts en 1987, para el Mundial Juvenil y se reía. Le dije que me había pegado 20 mil patadas y me echaron a mí. Yo no era de pegar patadas, porque no sabía pegar patadas. Ahí quedó claro”, comentó el “Gerente”, quien también aludió a motivaciones políticas del juez Dogan Babacan, quien lo expulsó.

“Me habían dicho que el árbitro era un fascista y que se enojaba con la gente que pensaba diferente a él. Me dio mucho para pensar después de que me mostró esa tarjeta roja. Después de este partido no dirigió nunca más y se fue a vivir en una isla”, concluyó Carlos Caszely, aludiendo a su reconocido rol como opositor al régimen militar de Augusto Pinochet.