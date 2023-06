Dos partidazos: este miércoles arrancan las semifinales de la UEFA Nations League

Mientras la mayoría de las selecciones de fútbol del mundo aprovecharán estos días para disputar amistosos FIFA, en Europa la UEFA Nations League 2022-23 continuará con las esperadas semifinales.

Este miércoles 14 de junio arranca el primero de los últimos cuatro encuentros que resta en la tercera temporada del torneo. Países Bajos y Croacia en Róterdam para definir al primer finalista.

Al día siguiente, el jueves 15, España e Italia se miden en Enschede para encontrar al rival del clasificado el día miércoles. Tanto la definición del tercer puesto, como la final, están programadas para el domingo 18 de junio.

Todas las alternativas de los partidos los podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes y en todas las plataformas de ADN.

Ambos partidos lo podrás seguir a través de todas las redes sociales de ADN, pero además lo podrás ver en vivo y en directo en TV en ESPN y la plataforma Star+.

Miércoles 14 de junio

Jueves 15 de junio

