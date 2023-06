El Atlético Mineiro de Eduardo Vargas anunció este domingo la salida del técnico argentino Eduardo Coudet tras el empate 1-1 frente a Bragantino por la décima jornada del Brasileirao.

A través de redes sociales, el elenco de Belo Horizonte comunicó que “ayer, en el vestuario del Mineirão, después del partido contra el Red Bull Bragantino, el técnico Eduardo Coudet anunció su decisión de dejar el club”.

“Ante el hecho, Coudet ya no es nuestro entrenador”, cerró el escrito para ratificar la partida del entrenador de 48 años, quien arribó al “Galo” en noviembre de 2022 y tenía contrato vigente hasta diciembre del 2024.

Cabe destacar que el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas marcha en el tercer lugar del Brasileirao con 18 unidades, a seis del líder Botafogo. Además, se encuentra en el segundo lugar del Grupo G de la Copa Libertadores con 9 puntos.

O Galo informa que:

1. Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube;

2. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso… pic.twitter.com/zOClN6uQOR

— Atlético (@Atletico) June 11, 2023