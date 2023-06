Omar Labruna, técnico que dirigió a Colo Colo entre 2012 y 2013, se refirió al difícil momento que vive Gustavo Quinteros en la banca del “Cacique” y también abordó la situación de Eduardo Berizzo en la selección chilena.

En conversación con DSports, el entrenador argentino habló desde su experiencia en el cuadro albo y aseguró que “dirigir a Colo Colo es similar a entrenar una selección”.

Respecto al presente de Gustavo Quinteros, mencionó que “cuando hablé con él, me comentó que está feliz dirigiendo el equipo. Yo no creo que esté cansado, al conocerlo hace tanto tiempo es un profesional que no se conforma, siempre quiere más”.

“Le tocó ganar campeonatos en Católica, en Colo Colo, y ahora está en una etapa donde tiene que ir rearmando un equipo”, agregó el estratega trasandino. Además, aseguró que el DT del “Cacique” tiene la “necesidad de contratar algunos jugadores para que le den más jerarquía al equipo”.

Omar Labruna sobre Berizzo

Por otro lado, el entrenador que pasó por Audax Italiano, Colo Colo y Everton abordó una charla que tuvo con Eduardo Berizzo y dejó palabras para la selección chilena. “Me dijo que estaba trabajando mucho con la sub 23. Espero que para las Eliminatorias llegue el equipo más aceitado. La selección es un proceso y también se debe saber cuáles son las virtudes y limitaciones”,

“El fútbol chileno necesita producir un recambio. Hay una camada de jugadores que dieron todo y tiene que haber una nueva para ser protagonistas como en otras etapas”, completó Labruna sobre el presente de La Roja.