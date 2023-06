Fabián Castillo apunta a seguir en Colo Colo: “Tengo contrato hasta diciembre y mi intención es cumplirlo”

En la llegada de Colo Colo a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores, el volante Fabián Castillo anticipó el encuentro de este martes por la quinta fecha de la fase de grupos.

“Vamos a estar listos. Espero que saquemos el resultado que necesitamos para seguir en la Copa. Será un partido difícil, pero nos hemos preparado bien. Tenemos que confiar en nuestro trabajo”, aseguró el cafetalero, que afrontó los rumores en torno a una salida temprana del club.

“Tengo contrato hasta diciembre. Mi intención es cumplirlo. Estoy feliz en Colo Colo. En este mes y medio me he adaptado muchísimo más al grupo. Me siento afortunado de estar acá (…) No he salido en ningún lado a decir que me quiero ir”, remarcó Fabián Castillo, que defendió a Darío Lezcano, quien quedó fuera de la delegación alba en Argentina.

“Está tranquilo, lo veo bien, tratando de estar disponible. No ha sido fácil para él, entre los dos nos alentamos y espero que pronto esté de vuelta con nosotros. Es un jugador que le puede aportar mucho al equipo en lo futbolístico y con su experiencia“, concluyó el jugador que aspira a ser parte de la oncena estelar de Colo Colo en La Bombonera.