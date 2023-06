Aníbal Mosa y su optimismo de cara al duelo ante Boca Juniors: “En partidos como este aparece la garra colocolina”

El plantel, cuerpo técnico y directivos de Colo Colo emprendieron este lunes el viaje a Buenos Aires para el decisivo encuentro del martes ante Boca Juniors por la fase de grupos de Copa Libertadores, instancia en la que Aníbal Mosa se mostró esperanzado de lograr un buen resultado.

“Con toda la confianza en este equipo y cuerpo técnico. Estos son partidos especiales, muchas veces la garra y el espíritu pueden marcar el desarrollo de un partido”, explicó el exmandamás del “Cacique”, que aún apunta a lograr la clasificación a octavos de final pese a ubicarse, por ahora, fuera de dicha zona en el grupo F.

“Estamos intactos, quedan dos partidos aún. En partidos como este aparece la garra colocolina. La Bombonera es el ambiente, sus hinchas, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Los muchachos van a entregar la vida”, remarcó Aníbal Mosa, a quien se sumó un especial invitado de la delegación, Lizardo Garrido, que será parte de la “comisión de ídolos” de Blanco y Negro.

“En estos partidos aparecen los grandes. Yo feliz de que me hayan invitado. También voy a una prueba de jugadores el miércoles. No he ido a La Bombonera desde que jugamos, ojalá que nos vaya bien”, aseguró el campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores en 1991.

La mesura de Alfredo Stöhwing

También conversó en el aeropuerto de Santiago el presidente de Blanco y Negro, que fue menos explícito que Aníbal Mosa en cuanto a su entusiasmo, aunque invocando al equipo albo que un día como hoy hace 32 años fue campeón de América.

“Ojalá ese espíritu nos contagie. No está fácil, hay que ser prudente, pero Colo Colo ha dado muchas sorpresas en su historia y esperamos que nos vaya bien“, comentó, junto con descartar otros nombres que se han asociado al “Cacique” al margen de Óscar Opazo, como el de Pablo Parra.

“No se ha analizado. La gerencia deportiva tiene varios nombres, lo está analizando, no tenemos definido si vamos a tener otra contratación”, concluyó previo al viaje a Buenos Aires.