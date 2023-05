José Mourinho enciende la final de la Europa League: “En Sevilla creen que la historia los hace favoritos”

José Mourinho, técnico de AS Roma, habló antes de la final de la Europa League frente a Sevilla y animó la previa del duelo de miércoles con un desafiante mensaje por el favoritismo del elenco español, que ha ganado el torneo en seis ocasiones.

“La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar. Estamos en esta final porque lo hemos merecido”, comentó el estratega portugués en rueda de prensa.

“No tenemos la historia o la experiencia de otros. No es algo corriente estar en una final europea, aunque nosotros tuvimos una el año pasado. Es histórico”, complementó el luso, quien va por su segundo trofeo consecutivo con la “Loba” luego de la obtención de la UEFA Conference League en la temporada anterior.

Además, Mourinho fue consultado por el presupuesto de ambos equipos: “No me digas que no me lo creo (mayor presupuesto de la Roma). Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene…es que entonces los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados”, explicó.

“Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso”, agregó el DT de la Roma de cara al duelo de este miércoles frente a Sevilla a partir de las 15:00 horas de Chile para conocer al flamante campeón de la Europa League.