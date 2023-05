Solo horas después de consagrarse campeón de la Ligue 1, el portero español del PSG, Sergio Rico, sufrió un grave accidente en caballo y que lo tiene internado de urgencia en la localidad de El Rocío, Sevilla.

La caída tuvo lugar en Andalucía, donde el meta viajó tras haberse sentado en el banquillo de suplentes este sábado en el empate contra Estrasburgo, donde el elenco parisino logró quedarse matemáticamente con el título de Francia.

Según consignó MARCA, el futbolista de 29 años sufrió el accidente en la mañana de este domingo con su caballo y tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero por los servicios sanitarios tras caer al suelo y sufrir una coz del animal en la zona del cuello.

Además, el portero español ha tenido que ser intubado luego de presentar un traumatismo craneoencefálico y se encuentra estable dentro de la gravedad y en permanente evaluación.

Por ahora, el PSG no ha entregado actualizaciones sobre el estado de salud de Sergio Rico. No obstante, el Sevilla, ex equipo del guardameta, envió un sentido mensaje de apoyo en redes sociales. “Mucha fuerza y pronta recuperación”, escribió el elenco andaluz.