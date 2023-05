En el arribo del plantel de Flamengo a Río de Janeiro luego del empate 1-1 en su visita a Ñublense por Copa Libertadores 2023, Arturo Vidal fue recriminado por un hincha del “Mengao”.

Según las imágenes compartidas por TNT Sports Brasil, el fanático se acercó a la puerta de salida del aeropuerto y aprovechó de increpar al “King”, quien respondió a los gritos e hizo evidente su molestia.

“Vuelve a Chile por el amor de Dios. Juega fútbol en Chile, po. Esto es Flamengo y tú le estás pisando la cara a los hinchas. Eres una mierda. Eres débil… Loco””, fueron parte de los insultos del torcedor.

De inmediato, Arturo Vidal repicló a sus dichos con una desafiante mirada. “Ahora es fácil hablar”, respondió el mediocampista de La Roja mientras continuó su camino al bus del “Fla”.

Cabe recordar que con el empate ante Ñublense, el elenco dirigido por Jorge Sampaoli continúa segundo en el Grupo A con 5 unidades y aún no puede asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

RECEPÇÃO CALOROSA! 👀 Os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio após o empate com o Ñublense, pela Libertadores, e teve um torcedor que tinha recado pra vários atletas… olha aí! 😬 pic.twitter.com/VMe20RgSmf

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 25, 2023