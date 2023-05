Exaccionista de Melipilla pide que Deportes La Serena sea investigado por pagos “en negro”: “Todo tiene que ser justo”

Tras la difusión de los mensajes en los cuales se explicitaba el vínculo entre Fernando Felicevich y la gestión de Deportes La Serena, uno de los elementos que en un comienzo pasó desapercibido fue que entre aquellos intercambios de opinión había evidencia del pago a jugadores y cuerpo técnico no justificados en el contrato.

Aquella situación, denominada en el mundo del fútbol como pagos “en negro”, fue lo que en su minuto provocó el descenso por secretaría de Deportes Melipilla. Ante esa arista, Carlos Encinas, actual entrenador de Lautaro de Buin y ex accionista del “Potro Solitario”, conversó con ADN Deportes y planteó que sería de justicia que los papayeros también fueran denunciados en el Tribunal de Disciplina.

“A Melipilla lo trataron como una cosa aberrante cuando lo hace desde Arica hasta Puerto Montt. No tengo nada contra La Serena, pero creo que todo tiene que ser justo. Si vas a castigar al chico, castiga al grande”, puntualizó y fue más allá, apuntando a Fernando Felicevich como directo responsable de la acción emprendida por Universidad de Chile y Huachipato para evitar el descenso de esos clubes y decretar la caída de Melipilla. Todo en el entendido de los intereses económicos del representante en ambos clubes.

Hay que tener gente dispuesta a denunciar. Hubo una confabulación en la que estuvo metido la gente de Felicevich. Cuando denuncian a Melipilla, basta con que uno denuncia y lo hicieron 13 clubes. Lo hizo la U y siguió Huachipato la denuncia y se montaron 13 de equipos. Y todos saben quien es dueño de la U, Huachipato y La Serena (…) Han sido tres años muy tristes. San Luis, Calera, Audax son un grupo. La U, Huachipato, La Serena otro. Si el día de mañana me ves en Colina y está en primera no es porque invertimos millones en Colina sino porque llegamos a un acuerdo, lo dirigimos bien y subimos. En vez de proyectar esto que hicimos en dos equipos de escasos recursos, nos hicieron pedazos”, remarcó Carlos Encinas.

Todo mientras en Deportes La Serena, su presidente, Cristián Contador, aseguró que Fernando Felicevich sólo cumple labores de asesoría con el club, en el marco de los antecedentes aportados por el ex gerente del club Martín Ossandón en el juicio laboral que mantiene con los papayeros.

“Lo que llama la atención es que lo que no se filtró públicamente son los chats donde Fernando Felicevich y su equipo me piden las autorizaciones para proceder de la manera que se hizo, pues efectivamente como asesores con poder ejecutivo pueden actuar siempre con mi conocimiento y consentimiento. Prueba de ello es que todos los documentos del club son firmados por mí y no por ellos”, comentó el mandamás de los papayeros.