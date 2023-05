“El cariño es inmenso”: Arturo Vidal y Erick Pulgar agradecen la recepción de los hinchas chilenos en Concepción

Flamengo visita este miércoles a Ñublense por el Grupo A de la Copa Libertadores 2023. El “Mengao” aterrizó el pasado lunes en tierras nacional junto a Arturo Vidal y Erick Pulgar, quienes agradecieron el cariño de los hinchas chilenos en su arribo a Concepción.

“Cuando vengo a Chile el cariño es inmenso, por lo que hemos hecho en la selección, por lo que ha sido mi carrera, así que siempre muy agradecido y que es mejor que venir con Flamengo a jugar a mi país. Ojalá sea un lindo partido y nos llevemos un gran triunfo”, comentó el “King” en diálogo con FlaTV.

En esa línea, el ex Inter de Milán agregó: “Lo mínimo que puedo hacer es tratar de acercarme a ellos, hablar con ellos, sacarme fotos. No solo acá, sino que en Brasil, en todas partes del mundo. Cuando veo que la gente me da cariño, de mi parte, lo mínimo que puedo hacer es acercarme a ellos”.

Por otro lado, Pulgar palpitó el duelo ante el elenco de Chillán: “Creo que será un partido duro. Ellos vienen jugando bien en el torneo nacional, he visto sus partidos. Son puntos importantes que nos van a permitir estar en una posición para seguir en la competencia”.

Finalmente, el ex Fiorentina se sumó a las palabras de Vidal y agradeció la recepción del público nacional. “Eso se siente en cada partido, la confianza ha sido lo principal en mí para llegar a esto, que es el cariño de la gente”, cerró.