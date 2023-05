Peñarol rompe el silencio y le cierra las puertas a Brayan Cortés: “No está en nuestra lista de posibles refuerzos”

Brayan Cortés no lo pasa bien en Colo Colo. El portero perdió la titularidad por una supuesta indisciplina y ya suma seis partidos sin ver acción en el “Cacique”, donde incluso evalúa partir a mitad de año del Estadio Monumental.

Durante las últimas semanas, el guardameta de 28 años soñó con fuerza para recalar en Peñarol de Uruguay, sin embargo, el popular elenco de Montevideo rompió el silencio este lunes y descartó la opción de su fichaje en lo inmediato.

“Brayan Cortés no es un nombre que está en nuestra lista de posibles refuerzos. El entrenador no nos ha pedido un arquero. Incluso, todavía no hemos discutido cuáles son los puestos que deberíamos reforzar para el próximo campeonato”, comentó el director de deportivo de los “Carboneros”, Pablo Bengoechea, en diálogo con La Tercera.

En esa línea, el exfutbolista afirmó: “Es un jugador que, de conocer, lo conocemos. Sabemos que tiene contrato con un club importante como Colo Colo. Sabemos quién es perfectamente, también que ha jugado muchas veces con el equipo nacional chileno”.

Finalmente, Bengoechea aclaró que “es muy prematuro hablar de mercado, acá el libro de pases se abre recién en julio para inscribir jugadores para el Clausura, el torneo que empieza en agosto próximo”.