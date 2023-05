La crítica de Alfonso Parot por canchas del fútbol chileno: de una “mesa de pool” a terrenos donde “no puedes jugar de primera”

Alfonso Parot, defensa de Universidad Católica, alzó la voz y no ocultó su crítica por el estado de las canchas en el fútbol chileno, principalmente en los gramados a disposición para los partidos de la Primera División.

En diálogo con El Mercurio, el “Poncho” comentó que “entrenamos en una cancha espectacular, una mesa de pool, extraordinaria”, sin embargo, reclama que viven una situación muy distinta cuando juegan por el campeonato.

“El otro día escuché a Diego Rivarola decir que se exigen muchas cosas a los mediocampistas, pero resulta que hay canchas donde no puedes jugar de primera. Hay que darle cuatro toques a la pelota”, indicó el zaguero de la UC.

En esa misma línea, Alfonso Parot agregó que “hay canchas donde no se puede jugar, no sé qué pasó. Estoy viendo mucho fútbol y me he dado cuenta de que hay varias canchas malas. Eso marca una pauta de cómo jugar”.

Debido a la remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica ha hecho de local en el Santa Laura, uno de los reductos más criticados por el estado de su cancha. Por esta razón, los “Cruzados” en varios partidos decidieron salir de Independencia y trasladaron su localía hasta Rancagua, Concepción y La Serena.