El Cristo Redentor de Río de Janeiro apaga sus luces en apoyo a Vinicius: el brasileño reaccionó con emotivo mensaje

Cristo Redentor de Río de Janeiro apagó sus luces durante una hora este lunes en apoyo a Vinicius Junior por Valencia y Real Madrid, disputado este domingo por La Liga de España. Elapagó sus luces durante una hora este lunes en apoyo apor los insultos racistas que recibió el futbolista brasileño en el duelo entredisputado este domingo por La Liga de España.

La acción fue realizada por el Santuario Arquidiocesano que gestiona el monumento, en colaboración con la CBF y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol como “un símbolo de la lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad con el jugador y todos aquellos que sufren prejuicios en todo el mundo”.

Vinicius ha recibido muestras de apoyo de todo el mundo tras lo sucedido en el estadio del Valencia y tuvo palabras de agradecimiento por el especial gesto realizado en Río de Jaineiro.

“Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha”, comentó el futbolista a través de redes sociales.

“Agradezco mucho todo el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré”, complementó.

Finalmente, el jugador del Real Madrid agregó: “Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado“.