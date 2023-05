“Es asqueroso; no es fútbol”: Jugadores del Leverkusen estallan y lanzan duras críticas contra Mourinho

AS Roma logró cosechar un empate sin goles en su visita a Bayer Leverkusen y mantuvo el 1-o del duelo de ida para clasificar a la final de la Europa League, donde ahora deberá enfrentar a Sevilla el próximo 31 de mayo.

El único gol la llave fue obra de Edoardo Bove en el Estadio Olímpico y le dio el pasaje a la gran definición al elenco dirigido por José Mourinho, quien fue duramente criticado por su estilo de juego por parte de los futbolistas del Leverkusen.

“Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una semifinal de tan alto nivel”, lanzó el volante Kerem Demirbay a RTL. “Esto es amargo, muy amargo. También para el fútbol. Pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Logró su objetivo de una manera asquerosa”, sentenció.

Por su parte, el mediocampista Nadiem Amiri también se sumó a las críticas. “Estoy hundido. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada… Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura”, declaró.

Finalmente, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, lanzó nuevos dardos al equipo de Mourinho. “Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito”, sentenció.