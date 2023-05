Pep Guardiola antes de la revancha contra Real Madrid: “Si supiera el método de ellos en Champions, intentaría copiarlo”

Pep Guardiola, DT de Manchester City, se pronunció este martes en la previa del duelo de revancha contra Real Madrid por las semifinales de la Champions League, con el resultado global empatado 1-1 tras el partido de ida.

“Las emociones van a ser fuertes y para ganarle al Madrid tienes que tener un plan. Mi sensación es que tenemos que ser mejores que en la ida, tenemos que tener más ocasiones”, indicó el DT del cuadro inglés en conferencia de prensa.

El español reconoció que los “Merengues” son el rival “más fuerte” y aseguró que “si supiera por qué el Madrid gana en Champions, intentaría copiar el método. Básicamente, lo que diría es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel, sin esos jugadores no se gana”.

Por otro lado, el ex Barcelona se enfocó en sus propios jugadores. “Los partidos contra el Real Madrid siempre los he afrontado pensando en nosotros. Sin faltarle el respeto al oponente, pero en estos partidos tienes que pensar mucho en ti mismo. Conocer al Madrid no significa que lo puedas controlar”, explicó.

Al final, Pep Guardiola mencionó que su legado en Manchester City es “excepcional” y no dramatizó en caso de no ganar la “Orejona” después de varios intentos fallidos.

“El legado es que la hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. Si no ganamos la Champions, en Europa no nos van a recordar, pero la pasamos muy bien”, completó.

Manchester City recibirá a Real Madrid este miércoles 17 de mayo a partir de las 15:00 horas de Chile. El ganador sellará su pase a la gran final de la Champions League.