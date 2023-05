Matías Dituro niega conversaciones para salir de la UC: “La gente que me conoce no va a dudar de mi integridad”

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, despejó los rumores sobre su posible salida del cuadro “Cruzado” y remarcó el compromiso que tiene como capitán del equipo.

“Estoy contento en el club y en la ciudad, mi familia también. En ningún momento conversé con el club para irme y tampoco conversaron conmigo para que yo deje la institución. Tenemos un objetivo acá y mantenemos el foco”, señaló el portero durante este lunes.

En la misma línea, el guardameta argentino-chileno aseguró que “yo no le doy mayor importancia a esas noticias, la gente que me conoce y sabe cómo soy yo de profesional no va a dudar de mi integridad”.

“Intento hacer mi trabajo de líder silenciosamente”

En cuanto a su rol como capitán de la UC, el trasandino indicó estar “agradecido con el club y el cuerpo técnico por nombrarme capitán del equipo, es una gran responsabilidad. Intento hacer mi trabajo de líder dentro del equipo silenciosamente y con el ejemplo poder mostrarle a mis compañeros el esfuerzo que hago en cada entrenamiento”.

“He sufrido varias lesiones en el último tiempo, sobre todo en mis manos donde es más complicado, pero estoy ahí siempre en cancha”, agregó.

Por último, Matías Dituro comentó la goleada 4-0 de Universidad Católica sobre Deportes Copiapó en el duelo disputado este domingo. “Contento por la victoria en un momento importante de la temporada, en una cancha que no era fácil, contra un equipo que juega bien, que tiene transiciones rápidas. Hicimos un gran partido, fuimos contundentes en el ataque y nos devolvemos felices por el triunfo”, cerró.