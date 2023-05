Diego Rivarola evalúa el momento de la U: “Está al debe en lo ofensivo, tiene que generar más como equipo grande”

En la previa al encuentro en que la U de Chile enfrentará a Cobresal en Santa Laura, un histórico de los azules, Diego Rivarola, anticipó con ADN Deportes el duelo de su ex equipo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2023.

“Será un lindo partido, con dos buenos rivales a mi juicio, con un Cobresal que está afianzado y que juega muy bien. No sé si ha sorprendido, pero no nos acostumbra a traernos allá arriba y merecidamente lo está. La U generó ahora un poco de incertidumbre, que venía de varios partidos sin perder y veremos con qué U nos encontramos. Yo creo que ahí está la clave del partido”, remarcó “Gokú”, crítico del estilo de juego del plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

“Lo bueno que ha tenido en este torneo ha sido desde lo defensivo, con esa línea de 4 y Ojeda, Poblete y Mateos al medio. Cuando no está alguno de esos jugadores, la U se resiente. Creo que la U todavía está un poco al debe de lo ofensivo. Me parece que la ofensiva tiene que generar más como equipo grande, tiene que tratar de proponer un poquito más los partidos desde las individualidades”, remarcó Diego Rivarola.

Los nombres propios de la U de Chile

En el diálogo con ADN Deportes, el exartillero lamentó la expulsión de Lucas Assadi ante Coquimbo Unido. “Son cosas que él tiene que aprender que no tiene que volver a suceder, le hace mal y al equipo y sobre todo cuando él está haciendo nuevamente un eje del equipo”, remarcó, junto con aconsejarlo a él y Darío Osorio, las promisorias figuras que tiene el club.

“La U necesita que Assadi y Osorio marquen la diferencia. Hasta ahora les ha costado un poco y la expulsión lo agarra mal parado a él en un momento a la U que lo necesita. Tienen muchas condiciones, pero son dos chicos que tienen que entender dónde están“, advirtió, además de lamentar que Cristian Palacios no esté consolidado en la oncena azul.

“Yo creo que siempre un 9 que haga goles es importante y él ha venido haciendo goles importantes. Me genera cierta incertidumbre porque yo creo que cuando uno es goleador, el técnico no te saca y que no juegue a mí me parece algo extraño, que el técnico no confía al 100%. Creo que acá es un tema que hay algo que al técnico no lo convence y al equipo me parece que le sigue faltando en la situación ofensiva”, concluyó Diego Rivarola.