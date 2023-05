José María Buljubasich descarta salida de Matías Dituro: “Ni recibimos propuestas ni vino a plantear que se quiere ir”

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, conversó con ADN Deportes en la previa al choque entre la UC y Deportes Copiapó, donde evaluó cómo ha sido el desarrollo de una temporada con altibajos.

“Ha sido un semestre en que hemos tenido muchas expectativas de estar lo más arriba posible y el tema de la Sudamericana creo que nos golpeó un poco. Esa evaluación nos deja un poco de negatividad en lo que en lo que está pasando, así que esperando estos tres partidos que no quedan para poder ganarlos y terminar bien ahí arriba, que no se nos escapen los punteros“, recalcó el “Tati”, que disipó rumores en torno a una salida de Matías Dituro.

“No recibimos nada: ni recibimos propuestas, ni vino Matías a plantear que se quiere ir ni vino su representante a plantear una salida. No hay mucho más que decir con respecto a eso, esa es la realidad que hay hasta el día de hoy”, explicó José María Buljubasich, quien también descartó el que estén esperando al cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 para cesar a Ariel Holan.

“Nosotros vamos a hacer evaluaciones como hacemos siempre. Algunas son formales y otras son informales. Cuando termine la primera rueda, haremos una una evaluación, pero no para evaluar la continuidad o no del entrenador, sino va a ser una evaluación para ver qué cosas se hicieron bien y qué cosas no se hicieron tan bien. Nos extraña que se habla de que iba a haber una evaluación de su continuidad, eso no se ha conversado“, aseguró el gerente deportivo de la UC.

José María Buljubasich y el futuro de Cruzados

El personero no quiso ahondar en el perfil de posibles refuerzos para el club. “Eso está dentro de las evaluaciones que tenemos que hacer. Hay evaluaciones deportivas y evaluaciones económicas. Es parte de lo que hay que analizar entre todos”, puntualizó, junto con plantear que volverán a ejercer la localía en Santiago.

“Visitamos Santa Laura la semana pasada, la cancha no estaba como había estado con Colo Colo o contra O’Higgins. Ahí tuvimos una reunión con el cuerpo técnico con los jugadores, en este caso se tomó la decisión de jugar en en Rancagua ese partido (contra Huachipato), pero con la visión de que sea el partido con La Calera podemos jugar en Santa Laura”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.