Este domingo el Sevilla venció por 3-0 al Real Valladolid en un polémico partido válido por la fecha 34 de la Liga Española. Al Valladolid, equipo del que Ronaldo Nazario es presidente, no le validaron un gol que marcó Sergio Escudero en el último segundo del primer tiempo.

La controversia causó la indignación del club español y el propio Ronaldo realizó sus descargos a través de sus redes sociales una vez finalizado el compromiso.

El encuentro se mantuvo parejo gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la polémica llegó justo en el último minuto de la primera mitad.

Todo sucedió cuando el árbitro del compromiso cobró un tiro de esquina en favor del Real Valladolid, el centro fue despejado del área y el español Sergio Escudero aprovechó el rebote, pateó a portería y anotó un gol. Sin embargo, justo antes de que la esférica entrara al arco, el juez del partido pitó el final del primer tiempo.

Los jugadores del equipo albivioleta al percatarse de que el árbitro realizó el pitazo final se le acercaron inmediatamente para reclamarle por lo sucedido. De todos modos, el colegiado mantuvo su decisión y no cobró el gol.

🚨 THE BIGGEST ROBBERY YOU WILL EVER SEE!

Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball was on it’s way in.

Real Valladolid are ONE point above relegation, they went on to lose 0-3! 😳🟣pic.twitter.com/XerA55FWZ8

