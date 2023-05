Este sábado, en un ajustado encuentro Audax Italiano venció por 2-1 a Magallanes, en partido válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2023. Los itálicos tuvieron que sufrir más de la cuenta para quedarse con las tres unidades que los ubican momentáneamente en el casillero 11 de la tabla de ubicaciones del torneo nacional.

Luca Marcogiuseppe, entrenador del elenco floridano, se refirió a los inconvenientes que tuvo el equipo para sacar adelante el encuentro. “No pudimos cerrar el partido en el primer tiempo con una última jugada de Sepúlveda y después, a diferencia del 2-0 que teníamos con Colo Colo, sabíamos que estábamos a un gol. Dijimos que podía pasar justamente lo mismo que nos pasó 4 días atrás, pero en el otro vestuario”, expresó.

Los itálicos se fueron al descanso ganando cómodamente 2-0 a Magallanes. Sin embargo, durante todo el segundo tiempo la balanza del partido se equilibró en favor de Magallanes, quienes marcaron el gol del descuento al minuto 57. “Nosotros no pudimos sostener la presión que ejercimos en el primer tiempo, claramente se vio un equipo superado, un equipo que mereció la ventaja e inclusive pudieron haber conseguido la diferencia”, pronunció el DT argentino.

Las complicaciones en Audax Italiano

Uno de los inconvenientes que ha tenido el elenco itálico son las variantes del equipo. Actualmente, Marcelo Díaz está lesionado y Fernando Juárez está fuera por acumulación de tarjetas. Sumado a eso, Matías Sepúlveda hoy salió sustituido por molestias físicas. “Pasa que nosotros en seis días estamos jugando con Huachipato, no sabemos si llega Marcelo Díaz y Juárez está con 5 amarillas, por lo que no lo tenemos. De los medios nos queda Matías Sepúlveda, entonces con amarilla, y con el desgaste que viene haciendo preferimos protegerlo”, explicó Marcogiuseppe.

Marcelo Díaz fue uno de los ausentes en la victoria de Audax por su lesión, sobre ello Luca Marcogiuseppe expresó que “hay tiempos biológicos que seguramente son lógicos y que nosotros no lo podemos modificar. No vamos a poner a ningún jugador en riesgo a mitad de torneo. Si tenemos que esperarlo al partido con Santos, que es próximo a Huachipato, bueno, esperaremos al partido con Santos, si no está para ese partido es porque no lo queremos arriesgar y no queremos que se pierda los siguientes partidos. Si está para Huachipato, competirá con Huachipato”, sentenció.