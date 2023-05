La tensa conversación entre los ultras del Milan y sus jugadores tras caer ante Spezia

Este sábado, el Milan sufrió una nueva derrota ante el Spezia por 2-0 en el encuentro válido por la jornada 35 de la Serie A de Italia. Una vez finalizado el partido, los líderes de la hinchada “rossonera” tuvieron una tensa charla cara a cara con los jugadores y el entrenador Stefano Pioli.

Los rossoneros vienen de perder por 2-0 en la ida de las semifinales de la Champions League ante su clásico rival, el Inter de Milán. Con la caída a nivel local, el equipo dirigido por Stefano Pioli se plantó en la quinta posición del Calcio, quedando momentáneamente fuera de la próxima edición del máximo torneo continental de clubes.

Las anotaciones del encuentro fueron obra de Przemysław Wiśniewski en el minuto 75 del partido y de Salvatore Esposito a los 85 minutos de juego, sentenciando así el compromiso 2-0 en favor del Spezia sobre el Milan.

Una vez finalizado el encuentro que acabó con la derrota del Milan, la que significa una notable reducción de sus posibilidades de clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League, la afición de los rossoneros enfrentó a los jugadores antes que estos ingresaran a los vestuarios.

La hinchada del Milan le pidió explicaciones por los malos resultados obtenidos tanto a los futbolistas del plantel como al propio director técnico del elenco italiano. Según consignó el diario Marca, Stefano Pioli declaró que en la conversación con la barrabrava del club estos los animaron y “estimularon a darlo todo”.

El siguiente desafío del Milan será este martes 16 de mayo, cuando enfrenten al Inter de Milán en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Cabe mencionar que en el cruce de ida los “lombardos” vencieron por 2-0 a los rossoneros.

The Milan ultras were not happy with the players 😳 pic.twitter.com/5xJkeedknm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2023